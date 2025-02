Morta la 58enne colpita da malore in palestra, ex campionessa di twirling. Era stata ricoverata venerdì: nel 1982 Elisa Rampinelli vinse in Giappone con la Nazionale.

Morta la 58enne colpita da malore in palestra, ex campionessa di twirling

Lutto a Oleggio e in tutto il Novarese per Elisa Rampinelli, ex campionessa di twirling, prematuramente scomparsa a 58 anni in seguito a un malore improvviso. Come riporta il Corriere di Novara, ha infatti avuto il peggiore degli epiloghi il malore che la sera di venerdì 21 febbraio aveva colpito la donna mentre si trovava in palestra a Bellinzago Novarese.

Erano subito partiti i tempestivi soccorsi prestati anche grazie all’aiuto di un’infermiera che le aveva praticato il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dell’ambulanza e dell’elisoccorso. Rampinelli era stata quindi condotta all’ospedale “Maggiore “di Novara e ricoverata in Rianimazione. Ma alla fine per lei non c’è stato più nulla da fare.

La donna lascia il marito Marco, il figlio Alessandro con Laura e la madre Loreta. E’ stata data l’autorizzazione per l’espianto degli organi.

Campionessa negli anni Ottanta

Grande lo choc a Oleggio e nel Novarese dove la donna era molto conosciuta e apprezzata. Il nome di Rampinelli si lega infatti a doppio filo al twirling degli anni Ottanta: era infatti una delle atlete che nel 1982 rappresentarono l’Italia al mondiali in Giappone vincendo il titolo iridato.

La società, il presidente, il consiglio direttivo e tutto lo staff tecnico del Twirling Oleggio si sono uniti al cordoglio della famiglia tramite un post sulla pagina social. Un messaggio accompagnato anche da un video di una giovanissima Rampinelli impegnata nello svolgimento di un esercizio.

«Vogliamo ricordarti con un trofeo tra le mani e un gran sorriso sulle labbra. Grazie per aver portato in nostro nome sui gradini più alti» ha fatto sapere la società.

