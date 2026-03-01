Malore durante una gara di calcio, 24enne ricoverato in codice rosso. E’ accaduto ieri nel Vercellese nel corso di una partita del campionato amatoriale.

Malore durante una gara di calcio, 24enne ricoverato in codice rosso

Dramma sfiorato nel pomeriggio di ieri, sabato 28 febbraio, sul campo sportivo di Crova, durante l’incontro del campionato amatoriale Csi tra Crova e Livorno Ferraris. Una partita come tante, con il pubblico a bordo campo e il clima tipico delle sfide di provincia, si è trasformata in pochi istanti in una corsa contro il tempo.

Un ragazzo di 24 anni è stato improvvisamente colto da arresto cardiaco mentre era in campo. Il gioco si è fermato di colpo, tra lo sgomento dei compagni e degli spettatori. Attimi di paura, con il giovane a terra e il silenzio irreale rotto solo dalle richieste di aiuto.

LEGGI ANCHE: Malore fatale mentre rientra in azienda, muore 51enne

Massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi

Determinante è stato l’intervento immediato dei presenti. Seguendo passo dopo passo le indicazioni fornite telefonicamente dalla Centrale operativa del 118, sono iniziate le manovre di massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Minuti interminabili, vissuti con il fiato sospeso da tutti i presenti.

Sul posto è giunta un’ambulanza con il medico a bordo, che ha proseguito con le manovre avanzate di rianimazione. La situazione è apparsa subito gravissima, tanto da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso. Il 24enne è stato quindi stabilizzato e trasferito d’urgenza all’ospedale di Novara, dove è stato sottoposto alle cure specialistiche di rianimazione cardiochirurgica.

Ricoverato in terapia intensiva

Attualmente il giovane si trova ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni restano serie e sono costantemente monitorate dall’équipe medica. Una giornata di sport che avrebbe dovuto essere soltanto un momento di aggregazione si è così trasformata in un drammatico episodio, che ha lasciato un’intera comunità con il cuore in gola, in attesa di notizie e speranze.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook