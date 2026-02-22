Malore fatale mentre rientra in azienda, muore 51enne. L’uomo trovato dentro il furgone appena fuori dai cancelli dello stabilimento.

Malore fatale mentre rientra in azienda, muore 51enne

Un uomo di 51 anni ha perso la vita l’altro giorno all’interno della Omec, azienda del settore del manifatturiero avanzato con sede a Leini, nel Torinese. L’azienda, che occupa una ventina di dipendenti, opera nei mercati della robotica, dell’automazione industriale, dell’automotive, del packaging e dell’alimentare. Lo riportano i colleghi di Prima il Canavese.

Secondo le prime informazioni, il lavoratore sarebbe stato colto da un malore improvviso mentre stava rientrando in azienda.

LEGGI ANCHE: Malore in classe, muore una insegnante di 41 anni

Trovato su un mezzo aziendale

A ritrovarlo sul mezzo aziendale, fuori dai cancelli, privo di sensi, sarebbero stati i colleghi che hanno tentato le manovre di primo soccorso e lanciato l’allarme al 112. Nel giro di pochi minuti sono giunti i sanitari del 118 ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: all’arrivo dei soccorsi il cuore dell’uomo aveva già smesso di battere.

Nel luogo della disgrazia sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dello Spresal per gli accertamenti di rito. Non sembrano però esserci dubbi che le misure di sicurezza non c’entrino nulla: l’uomo sarebbe stato stroncato da un improvviso malore.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook