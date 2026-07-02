Malore durante il trekking, turista tedesco muore al Rifugio Coda

È morto nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 luglio, un escursionista di nazionalità tedesca colto da un improvviso malore al Rifugio Coda, sulle montagne del Biellese. L’uomo stava percorrendo un tratto della Grande Traversata delle Alpi insieme a un gruppo di turisti quando è stato colpito da un arresto cardiaco. Sul posto sono intervenuti il personale del rifugio e successivamente l’elicottero del 118 con i sanitari e i tecnici del soccorso alpino, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile.

Soccorsi immediati ma senza esito

I primi a intervenire sono stati gli operatori presenti nella struttura, che hanno avviato tempestivamente le manovre di rianimazione utilizzando anche il defibrillatore in dotazione al rifugio. Contestualmente è stato lanciato l’allarme alla centrale operativa per richiedere l’intervento dei soccorsi.

Pochi minuti dopo il Rifugio Coda è stato raggiunto dall’elicottero del 118 di Torino, con a bordo l’équipe medica e i tecnici del soccorso alpino. Nonostante il rapido arrivo dei sanitari e il lungo lavoro di rianimazione, le condizioni dell’escursionista sono apparse da subito gravissime e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

La tragedia durante la Grande Traversata delle Alpi

La vittima faceva parte di una comitiva di escursionisti impegnata lungo uno dei percorsi più conosciuti dell’arco alpino occidentale. L’escursione si stava svolgendo regolarmente quando l’uomo si è improvvisamente accasciato, probabilmente a causa di un arresto cardiaco.

Il Rifugio Coda rappresenta uno dei principali punti di appoggio per gli appassionati di trekking che percorrono la Grande Traversata delle Alpi e le alte vie del Biellese. La presenza del defibrillatore e la prontezza del personale hanno consentito di attivare immediatamente la catena dei soccorsi, ma in questa circostanza non sono bastate a evitare il tragico epilogo.

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Dolore tra gli escursionisti

La notizia della morte del turista ha rapidamente fatto il giro dell’ambiente escursionistico, suscitando cordoglio tra quanti frequentano abitualmente i sentieri del Biellese. La giornata, iniziata come una normale escursione in montagna, si è trasformata in una tragedia che ha profondamente colpito anche il personale del rifugio e i soccorritori intervenuti. Lo riporta La Provincia di Biella.

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