Malore fatale a pochi metri dal traguardo: atleta morto alla maratona di Torino. Un 48enne è stato soccorso col defibrillatore in piazza Castello, ma ha cessato di vivere poco dopo.

I tanti spettatori che stavano assistendo alla gara hanno pensato che fosse semplicemete inciampato e caduto a terra. Invece Roland Claverie, atleta francese di 48 anni in gara alla Turini City Marathon, era stato colto da malor a poche decine di metri dall’arrivo è in piazza Castello e si è accasciato al suolo.

E’ accaduto nella mattinata di ieri, domenica 1 dicembre, durante una delle manifestazioni sportive più seguite del capoluogo piemontese. Una gara che attira numerosi sportivi da tutta la Regione e ben oltre.

L’intervento dei soccorritori

Roland Claverie era quasi al termine dei 42 chilometri e rotti che costituiscono la classica distanza della maratona. Improvvisamente il suo cuore ha ceduto e l’atleta è caduto sulla strada, davanti alle transenne che limitavano il pubblico. Quando era chiaro che non si trattava di un banale scivolone, anche un paio di medici che erano tra gli spettatori si sono precipitati per portare aiuto, e in pochi istanti sono arrivati anche gli operatori sanitari di servizio.

Ma per far arrivare un defibrillatore ci sono voluti alcuni minuti. Alla fine è stato attivato il massaggiatore automatico, e l’atleta è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco. Ma qui, nonostante gli sforzi dei sanitari, l’uomo ha cessato di vivere.

