Malore fatale sul volo Caselle-Lamezia: muore passeggero 34enne, l’aereo torna indietro. Dietro di lui era seduta la moglie incinta.

Malore fatale sul volo Caselle-Lamezia: muore passeggero 34enne, l’aereo torna indietro

E’ stato colto da un malore mentre era in volo da Torino a Lamezie Terme, in Calabria. Purtroppo il passeggero, un uomo di appena 34 anni, è morto nella mattinata di ieri, 17 aprile 2024, nonostante il ritorno d’urgenza all’aeroporto di Caselle.

L’uomo si sarebbe sentito male sul volo Rayanair FR8780 intorno alle 11.30, dopo poco più di mezz’ora di volo. Il capitano non ha potuto atterrare in altri scali più vicini, e ha dovuto virare e far ritorno a Caselle.

Il decesso a bordo

Nel frattempo il 34enne veniva soccorso a bordo e l’allarme al 112 era già stato lanciato. Dietro di lui di due posti era seduta la moglie incinta. Anche lei all’arrivo ha dovuta essere presa in cura dal 118.

Una volta atterrato l’aereo, per l’uomo non c’era già più nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso sarebbe stato causato da un arresto cardiaco.

Polemiche sulla tempestività del soccorso

Come riportano i colleghi di Prima Torino, l’ambulanza incaricata di caricarlo per trasportarlo in ospedale sarebbe rimasta ferma a lungo per la mancanza della scorta. Del caso si sta occupando la polizia aeroportuale.

Ma la Sagat, la società che gestisce l’aeroporto, precisa che «l’aereo era atteso in pista dall’ambulanza aeroportuale e dal personale medico aeroportuale. Medico e infermiere sono saliti immediatamente a bordo dell’aereo e hanno prestato soccorso».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook