Malore improvviso al bar, muore a 47 anni poco dopo il ricovero a Vercelli

Un uomo di 47 anni residente a Gravellona è morto qualche sera fa dopo essere stato colpito da un improvviso malore all’interno del bar Centrale di Confienza, centro in provincia di Pavia ai confini con il Vercellese. L’allarme è scattato poco dopo le 21, quando il quarantasettenne si è accasciato davanti agli altri presenti nel locale. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e la Croce azzurra di Robbio, ma il trasferimento all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli non è bastato a salvargli la vita.

Inutili i tentativi di rianimazione

L’uomo era appena entrato nel bar in compagnia di una ragazza e aveva ordinato da bere. Pochi istanti dopo è stato colto da un malore improvviso ed è crollato a terra, perdendo conoscenza. Chi si trovava nel locale ha dato immediatamente l’allarme, consentendo ai soccorritori di raggiungere rapidamente il posto.

L’équipe medica del 118 ha avviato subito le manovre di rianimazione, ricorrendo anche all’utilizzo del defibrillatore nel tentativo di far ripartire il cuore. Dopo le prime cure sul posto, il quarantasettenne è stato affidato all’equipaggio della Croce azzurra di Robbio e trasportato in codice di massima urgenza all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli.

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Il decesso poco dopo l’arrivo in ospedale

Nonostante il lungo lavoro dei sanitari, ogni tentativo si è rivelato vano. Il cuore dell’uomo ha cessato di battere pochi minuti dopo il ricovero, lasciando sgomenta la comunità. La notizia della sua improvvisa scomparsa si è rapidamente diffusa tra conoscenti e amici, suscitando profondo cordoglio.

Foto d’archivio

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