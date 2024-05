Malore improvviso nella stazione dei vigili del fuoco: caposquadra muore a 50 anni. L’uomo è stato portato alle “Molinette” ma è deceduto poco dopo l’arrivo in pronto soccorso.

Malore improvviso nella stazione dei vigili del fuoco: caposquadra muore a 50 anni

E’ morto l’altra notte mentre era di turno come caposquadra alla stazione dei vigili del fuoco di Torino Lingotto. Sconcerto tra i colleghi e in tutto il corpo dei vigili del fuoco per l’improvvisa scompara di Samuele Del Ministro, operatore originario della Toscana, ucciso da una crisi cardiaca sopraggiunta mentre era al lavoro in caserma.

Come riporta Prima Torino, il 50enne si è accasciato e ha perso conoscenza davanti ai colleghi. E non è stato possibile rianimarlo nonostante il tempestivo intervento di alcuni vigili che hanno provato a rianimarlo anche con l’utilizzo del defibrillatore.

Il ricovero in ospedale

Intanto era stato darto l’allarme al 118. I sanitari sono arrivati in caserma e hanno subito constatato la situazione gravissima dell’uomo, che è stato condotto in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale “Molinette”. Qui però il 50enne è stato dichiarato deceduto un’ora dopo il ricovero.

Samuele Del Ministro era anche un valido atleta, oltre che vigile del fuoco, tanto che la sua scomparsa improvvisa ha lasciato molti colleghi senza parole. Lascia nel dolore la moglie Stefania e i due amatissimi figli Nora e Diego.

