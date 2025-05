Malore mentre assiste alla gara del figlio, muore in ospedale. Il dramma durante una partita di volley tra formazioni Under 17.

Malore mentre assiste alla gara del figlio, muore in ospedale

Dramma durante la partita di volley: un genitore presente sugli spalti per assistere alla prova del figlio si sente improvvisamente male, e cessa poi di vivere all’ospedale. E’ accaduto nella mattinata di ieri, domenica 4 maggio, a Cuneo. La vittima del malore è Danilo Boggione, autista di camion di 50 anni. Ha lasciato la moglie (impiegata nell’ospedale di Cuneo) e due figli.

Subito dopo la tragedia, la Federazioni pallavolistica ha deciso di sospendere le finali piemontesi maschili Under 17 e femminili under 16, in segno di partecipazione e di rispetto per la formazione colpita dal lutto.

LEGGI ANCHE: Muore a 14 anni a casa dei nonni dopo una serata con gli amici

Il malore e la corsa disperata all’ospedale

Secondo quanto riferito dai testimoni presenti sugli spalti, il 50enne ha improvvisamente perso i sensi poco dopo l’avvio del terzo set. Subito gli spettatori vicini hanno cercato di prestargli aiuto, e la gara è stata ovviamente interrotta. Intanto è partito l’allarme al 118.

I sanitari hanno cercato di far riprende l’uomo, e poi lo hanno portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Bosco” di Torino. Ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare, e poco dopo ha cessato di vivere.

Il messaggio della società

«Il consiglio di amministrazione, i giocatori lo staff e la società tutta è vicina alla famiglia Boggione in questo momento difficile»: questo è il messaggio di cordoglio diffuso dalla società pallavolista Cuneo Volley

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook