Muore a 14 anni a casa dei nonni dopo una serata con gli amici. Il giudice ordina l’autopsia per fare chiarezza su una tragedia che lascia una comunità nel dolore.

Muore a 14 anni a casa dei nonni dopo una serata con gli amici

E’ stato trovato senza vita nella mattinata del 2 maggio. La sera precedente, il giovane era uscito con alcuni amici. Ma ciò che è accaduto in quelle ore resta ancora avvolto nel mistero. Sarà l’autopsia, disposta dagli inquirenti, a fare luce sulle cause del decesso e a ricostruire la drammatica vicenda.

Una vicenda accaduta a Settimo Torinese e che ha avuto come vittima un ragazzo di appena 14 anni, Lorenzo Notario. Come riportano i colleghi di Prima Settimo, il ragazzo era originario di Bricherasio, ma si trovava si trovava in città da pochi giorni, ospite dei nonni paterni.

LEGGI ANCHE: Promessa del calcio 14enne perde la vita in un incidente stradale

La tragedia di venerdì mattina

Giovedì sera Lorenzo era uscito con amici, poi era rientrato. Il mattino seguente i nonni si sono accorti che stava male, e non riuscivano a svegliarlo. Così hanno chiamato i soccorsi: il ragazzo è stato trasportato d’urgenza con l’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Bosco”, dove è arrivato già in arresto cardiaco.

Probabilmente aveva assunto alcolici, e anche stupefacenti. Ma pare che avesse anche alcune tumefazioni sul volto. Una serie di punti interrogativi che la procura vuole sciogliere appunto con l’autopsia. Intanto si cercano testimoni della serata fatale.

Partita una raccolta fondi

Nel frattempo, amici e conoscenti si stanno mobilitando per aiutare concretamente la famiglia. È partita una raccolta fondi a sostegno di mamma Federica e papà Vincenzo, per offrire a Lorenzo una degna sepoltura.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook