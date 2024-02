Malore mentre sale le scale in stazione: morto pendolare 66enne. Inutile l’intervento dei sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare l’uomo.

Malore mentre sale le scale in stazione: morto pendolare 66enne

Un pendolare di 66 anni, è morto in seguito ad un malore nel sottopasso della stazione di Chivasso. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 14 febbraio. Come riportano i colleghi di Prima Chivasso, secondo una prima ricostruzione curata dagli agenti della polizia ferroviaria chivassesse, poco prima delle 8 l’uomo sarebbe stato colpito da un malore mentre stava salendo la scalinata per il secondo binario, cadendo poi all’indietro nel sottopasso.

Soccorsi immediati

In stazione non è presente un defibrillatore, ma sul posto sono arrivate nel giro di pochi minuti due ambulanze della Croce rossa di Chivasso: una di base, l’altra con a bordo l’équipe medica del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’uomo purtroppo non c’è stato più nulla da fare.

Come da prassi, la Polfer ha subito avvisato la procura della Repubblica di Ivrea, che ha disposto il recupero del corpo poi composto nelle camere mortuarie dell’ospedale di Chivasso a disposizione del medico legale.