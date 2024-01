Malore mentre è alla guida, esce di strada e muore a 66 anni. Sull’auto viaggiava anche la moglie, rimasta sotto choc ma illesa.

Malore mentre è alla guida, esce di strada e muore a 66 anni

Stava viaggiando in auto con la moglie seduta nel posto del passeggero. Improvvisamente si è sentito male e si è accasciato sul volante. L’auto è uscita di strada e si è fermata sbattendo contro il marciapiede, per fortuna in modo non troppo violento. Ma per l’uomo che era alla guida non c’è stato nulla da fare.

E’ morto così nella giornata di ieri, martedì 30 gennaio, un 66enne residente a Rivalba, Tommaso Costantino. L’incidente è accaduto a Bosconero, centro del basso Canavese, lungo la strada statale 460 in frazione Mastri.

L’allarme lanciato dalla moglie

Sulla vettura, una Dacia Sandero, come accennato viaggiava anche la moglie, che fortunatamente è rimasta pressoché illese. E’ stata infatti lei a lanciare l’allarme telefonando al 112.

Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 e hanno provato a rianimare l’uomo, ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Volpiano che hanno messo in sicurezza il veicolo, alimentato a gpl. I rilievi sono stati eseguiti dalle pattuglie dei carabinieri della compagnia di Chivasso.

Foto d’archivio