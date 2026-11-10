Biella, malore al semaforo: muore a 68 anni nonostante i soccorsi

Un uomo di 68 anni ha perso la vita nei giorni scorsi a Biella, dopo essere stato colpito da un improvviso malore mentre si trovava alla guida della propria automobile. Il dramma si è consumato in viale Macallè, all’altezza dell’incrocio nei pressi della piscina comunale Rivetti. L’automobilista era fermo in coda al semaforo quando si è sentito male, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori. Lo riporta La Provincia di Biella.

Secondo le prime informazioni raccolte, il sessantottenne si trovava all’interno della vettura quando sono insorte le difficoltà che hanno fatto scattare l’allarme. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, tanto da richiedere immediate manovre di rianimazione. Non sono ancora stati chiariti tutti i particolari relativi ai momenti precedenti alla richiesta di aiuto.

La Croce bianca e il 118 tentano di salvarlo

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce bianca, insieme agli agenti della polizia locale di Biella. Questi ultimi si trovavano nelle vicinanze per un altro servizio e hanno raggiunto rapidamente il luogo dell’emergenza. Gli agenti hanno delimitato la zona dell’intervento, permettendo al personale sanitario di operare nelle condizioni più adatte per assistere l’uomo.

Alle prime squadre si è aggiunto anche un secondo mezzo del 118, che stava raggiungendo un’altra destinazione per un diverso intervento. Gli operatori hanno deciso di fermarsi per dare supporto ai colleghi già impegnati. È stato così organizzato un ulteriore tentativo di soccorso, mentre la situazione continuava a destare grande preoccupazione per le condizioni dell’automobilista.

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Il massaggio cardiaco, poi la constatazione del decesso

I sanitari hanno effettuato le manovre di rianimazione direttamente in strada, praticando il massaggio cardiaco nel tentativo di salvare il sessantottenne. Durante le operazioni è stato anche tenuto aperto un telo per proteggere la riservatezza della persona soccorsa. Ogni sforzo per rianimare l’uomo è risultato vano: nonostante l’intervento degli operatori, il suo cuore non ha ripreso a battere.

Alla fine non è rimasto che constatare il decesso. L’identità della vittima non è stata resa nota; secondo le informazioni disponibili, si tratterebbe di un uomo di origini straniere. Una morte improvvisa durante un normale spostamento in automobile, avvenuta in una zona cittadina molto frequentata. Restano da precisare le circostanze che hanno preceduto il malore fatale.

Foto redazione

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