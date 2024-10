Malore sulla spiaggia, muore fioraia piemontese di 58 anni. Un bagnino ha lanciato l’allarme, ma per la donna non c’è stato più niente da fare.

Malore sulla spiaggia, muore fioraia piemontese di 58 anni

Tragedia in Liguria: un improvviso malore in acqua ha stroncato una donna di Corio, centro del Canavese, che era in vacanza sulla riviera. Loredana Tocco aveva solo 58 anni: è morta improvvisamente nei giorni scorsi a Loano, durante un periodo di vacanza. La donna gestiva una rivendita di fiori nel suo paese.

Come riportano i colleghi di Prima il Canavese, un malore l’ha colta sulla spiaggia intorno al mezzogiorno nei pressi dei Bagni Sirena sul lungomare Garassini. Un bagnino ha subito lanciato l’allarme per la persona che non dava segni di vita.

Nulla da fare per rianimarla

Purtroppo, nonostante i tentativi di soccorso da parte della Croce rossa di Loano e dell’automedica del 118, Loredana non ce l’ha fatta. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri e la Capitaneria di porto per i rilievi necessari.

Il marito di Loredana, Giacomino Picca Piccon ha espresso tutto il suo dolore per la perdita improvvisa della moglie: «Eravamo sposati dal 2015, l’avevo accompagnata a Loano una settimana fa. Dovevo raggiungerla proprio quel giorno, ma purtroppo non c’era più…» L’uomo ha ricordato con affetto il tempo trascorso insieme e l’amore che li univa, rimarcando la tristezza per il mancato incontro che avevano programmato.

