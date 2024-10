Maltempo in Piemonte: intrappolato sulla sua jeep in mezzo all’acqua. L’uomo ha immediatamente telefonato per chiedere aiuto, salvato dai vigili del fuoco.

Cercava di attraversare il guado in frazione Benne a Piscina, nel Torinese, a bordo della sua jeep Renegade, ma è restato intrappolato in acqua, dentro al veicolo. E’ accaduto nella giornata di sabato, quando il conducente della jeep è stato sorpreso dalla piena improvvisa del rio. Avendo capito di essere in grave pericolo, l’uomo ha immediatamente telefonato per chiedere aiuto. Lo riportano i colleghi di Prima Torino.

Fondamentale l’intervento dei vigili del fuoco che con il nucleo speleo-alpino-fluviale sono riusciti a portare in salvo l’autista.

Qualche problema anche in Valsesia

Il maltempo ha caratterizzato il fine settimana, ma in Valsesia i danni sono stati molto contenuti. Tra gli episodi più significativi, da ricordare l’intervento di ieri, domenica 27 ottobre, per sistemare un cavo della Telecom che è stato abbattuto da un albero all’imbocco della strada che da Varallo porta alla frazione Arboerio. Per il momento, la viabilità è ripristinata a senso unico alternato.

I vigili del fuoco hanno effettuato altri interventi per la rimozione di alberi o rami finiti sulle strade.

