Maltempo sul Torinese: allagamenti, esondazioni e paesi isolati in Val di Susa. LE FOTO

Maltempo sul Torinese: allagamenti, esondazioni e paesi isolati in Val di Susa. Sono caduto più di 200 millimetri di pioggia, atteso un miglioramente meto in serata.

Forti piogge causano disagi in Piemonte, e in particolare nel Torinese, con esondazioni in Val di Susa e Chisone. Trenta persone isolate alla frazione Comba di Mattie, dove è esondato il Rio Gerardo. Oltre 200 millimetri di pioggia caduti a Villar Perosa e Perosa Argentina. La Protezione civile ha aperto la sala operativa per monitorare la situazione. Lo riportano i colleghi di Prima Torino.

Il maltempo tanto annunciato alla fine ha colpito il Torinese portando, come previsto, a pesanti conseguenze su diverse aree della provincia, già in allerta gialla. La notte e il mattino di oggi, giovedì 5 settembre, sono stati segnati infatti da frane e allagamenti, con disagi in particolare a Pinasca, Perosa, Pomaretto e Villar Perosa. Numerose le borgate rimaste isolate, soprattutto nei pressi di Susa, a causa di esondazioni e strade interrotte. Qui sotto un video da Centro meteo Piemonte.

Una trentina di persone isolate

Forte temporale a Perosa Argentina dove sono stati segnalati smottamenti e l’esondazione del rio Martino a Mattie, che ha causato danni lungo la provinciale 166. In Val di Susa, sempre a Mattie, la frazione di Comba è stata colpita dall’esondazione del rio Gerardo, per il crollo di un ponte risultano isolate 30 persone. Anche in Val Chisone la situazione è difficile, con la SP166 invasa dall’acqua che rende difficile la circolazione.

Caduti circa 200 millimetri di pioggia a Villar Perosa e Perosa Argentina. Per monitorare costantemente la situazione la Protezione Civile ha aperto la sala operativa.

Allagamenti nei pronto soccorso

Nella giornata di mercoledì si erano già manifestati i primi segnali del maltempo con forti piogge che hanno provocato allagamenti nei pronto soccorso degli ospedali Molinette e Mauriziano a Torino.

Arpa Piemonte ha emesso un bollettino di allerta arancione per la giornata di oggi, 5 settembre 2024: previste piogge intense e temporali su tutto il Piemonte occidentale fino al pomeriggio. Un miglioramento è previsto verso la serata, con un graduale ritorno alla stabilità nel corso della giornata di domani, venerdì 6 settembre 2024.

La protezione civile resta in allerta, monitorando costantemente l’evoluzione della situazione e predisponendo interventi per limitare i danni e garantire la sicurezza delle persone nelle aree più colpite.

