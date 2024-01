Manda un sms all’amico carabiniere e si impicca: salvato all’ultimo momento. A ricevere il messaggio è stato il comandante di Vercelli, Pasqualino Putzolu. Che è riuscito a impedire la tragedia.

Sul telefonino del comandante arriva un messaggio: è un cittadino, ben conosciuto dal luogotenente dei carabinieri. Gli scrive che ha deciso di farla finita, e lo saluta. E’ accaduto nella mattinata di ieri, venerdì 12 gennaio, al comando della stazione carabinieri di Vercelli. Destinario del messaggio era il luogotenente Pasqualino Putzolu, a capo della caserma.

La persona che l’aveva appena spedito, conosciuta da tempo dal sottufficiale, stava affrontando uno dei momenti più bui della propria esistenza, quello in cui non si riesce proprio più a trovare un appiglio per proseguire nell’avventura della vita. E stava per megttere fine alle proprie tribolazioni. Problemi strettamente personali stavano per prendere il sopravvento sulla mente di questa persona di 52 anni, che aveva già predisposto il necessario per farla finita.

Scattano subito i soccorsi

Senza perdere nemmeno un attimo di tempo, il luogotenente Putzolu allerta subito il collega che comanda la stazione carabinieri del paese dove si stava per verificare questa tragedia. Il collega si precipita all’indirizzo del 52enne. Poco dopo anche lo stesso Putzolu arriva sul posto, dopo avere allertato i soccorsi sanitari.

I carabinieri trovano l’uomo che aveva messo in atto il tentativo di togliersi la vita impiccandosi: aveva già stretto il cappio e stava perdendo conoscenza. Ma è stato salvato in extremis, e l’immediato ricovero ospedaliero ha consentito di poterlo dichiarare fuori pericolo già nel corso della giornata.

Al luogotenente è andato il ringraziamento e l’ammirazione da parte di superiori e colleghi, per avere saputo ancora una volta mettere in luce la capacità dell’Arma dei carabinieri di rispondere prontamente al cittadino in difficoltà.