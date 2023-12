Marito e moglie morti a poche ore l’uno dall’altra: sconcerto a Pogno. Per Emanuele e Angela funerale congiunto nella mattinata di venerdì.

Marito e moglie morti a poche ore l’uno dall’altra: sconcerto a Pogno

Lei non stava bene e se ne n’è andata prima di raggiungere l’ospedale. Lui è morto di crepacuore poche ore dopo. Angela Pela, 76 anni, e il marito Emanuele Latorraca, 74, entrambi di Pogno, sono deceduti tra giovedì e venerdì, ed entrambi a seguito di una crisi cardiaca.

Il Natale che avrebbero dovuto trascorrere con familiari è diventato un giorno di lutto per la famiglia e per tutti i conoscenti. I primi problemi di salute, come accennato, sono stati di Angela. Lo scorso giovedì pomeriggio, accompagnata dal figlio, ha cercato assistenza medica a San Maurizio d’Opaglio. L’ambulanza è stata chiamata, ma appena partiti ha avuto un mancamento e ha perso conoscenza. Ogni sforzo di rianimazione è risultato infruttuoso.

Il dolore del marito

In seguito, Raffaele visita con il figlio la donna all’obitorio. Poi decide di restare da solo nella casa dove per quasi mezzo secolo aveva co ndiviso la sua vita con quella di Angela. A notte fonda chiama il figlio, gli spiega che non sta bene. Anche in questo caso i soccorsi sono stati inutili, e gli occhi di Emanuele si sono chiusi per sempre.

La tragedia ha colpito profondamente Pogno, dove la coppia era ben conosciuta. Emanuele, fondatore della rubinetteria Rubitor, era stato attivo nella Pro loco, ricoprendo la carica di presidente fino al 2022.

Venerdì il funerale

L’autopsia sul corpo di Angela verrà eseguita mercoledì, seguita dal funerale congiunto fissato per venerdì 29 alle 10. La donna sarà portata al tempio crematorio, l’uomo riposerà nella tomba di famiglia. Il rosario sarà recitato domani, giovedì 28 dicembre, alle 20.45 nella parrocchiale di Pogno.