Marito e moglie muoiono a due giorni l’uno dall’altra dopo una vita insieme. La commovente storia di due coniugi di Rondissone.

Uniti dal loro amore nella vita e nella morte. Quello di Giovanni Actis Poldo, 84 anni, e di Maria Anna Gassino, 75 anni, è stato un amore così grande da poter stare separati solo pochi giorni per poter poi ritrovarsi insieme, questa volta però in eterno. Come se volessero essere fedeli alla promessa che si erano fatti davanti all’altare quasi sessant’anni fa, quando si erano sposati. Lo riportano i colleghi di Prima Chivasso.

Giovanni è mancato dopo una breve malattia venerdì scorso, la moglie Maria Anna dopo solo due giorni, nella giornata di domenica, a seguito di una lunga malattia.

Tutto il paese ai due funerali

Una storia la loro che ha commosso tutti gli abitanti di Rondissone che si sono uniti per partecipare ai funerali di Giovanni, celebrati lunedì della scorsa settimana, e poi a quelli di Maria Anna, che si sono svolti martedì 27 agosto.

La parrocchia di San Vincenzo e San Anastasio era gremita di fedeli che hanno ascoltato in profondo silenzio le parole di don Gino Casardi che ha ricordato che «l’amore è eterno, e chi vive in Dio risorgerà a vita eterna nella sua grazia». Tanti i parenti, amici, e semplici conoscenti che in questi giorni hanno mandato messaggi di cordoglio alla famiglia, increduli di fronte a questa storia che dimostra che l’amore è più forte di tutto, persino della morte. Giovanni e Maria Anna erano molto conosciuti, non solo a Rondissone, ma pure negli altri paesi, persino più lontani, perché gestivano una stimata azienda agricola che nel tempo si era arricchita di attività attinenti all’allevamento, un punto di riferimento per gli agricoltori del territorio. L’attività è poi passata al figlio Fabrizio.

Il ricordo commosso del figlio Fabrizio

«Neppure la morte ha potuto dividere i miei genitori – è il ricordo del figlio Fabrizio – sono stati uniti nella loro vita fino alla fine. Hanno costruito una bella famiglia e avevano raggiunto quasi i sessant’anni di vita insieme».

