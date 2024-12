Marito e moglie muoiono a venti giorni l’uno dall’altra. Il mondo del calcio in lutto per Renato Gavinelli e la sua Rosella.

Il 18 novembre se n’era andato lui, Renato Gavinelli, 81 anni, uno dei giocatori più rappresentativi del Novara Calcio tra gli anni Sessanta e Settanta. La moglie Rosella Morosini, 77 anni, lo ha seguito a soli venti giorni di distanza. Una vicenda che ha commosso il Novarese e il generale il mondo del calcio, dove Gavinelli era ben conosciuto e ricordato per le sue imprese con la formazione cittadina. I due vivevana a Caltignaga.

Rosella si era ammalata prima di lui, e da anni stava combattendo assieme agli operatori sanitari. Ultimamente poteva muoversi solo in carrozzina. Poi il male aveva preso il marito, ed era stato più rapido a portarselo via. Ma alle eseque di Renato aveva voluto esserci anche Rosella, nonostante le difficili condizioni di salute: nonostante fosse ricoverata in ospedale, aveva organizzato tutto per poter uscire e dare l’addio al suo amato Renato.

Poi era rientrata in ospedale, dove aveva trascorso le sue ultime tre settimane prima di raggiungere il marito.

Il ricordo della “freccia di Caltignaga”

Renato Gavinelli era una ala tornante velocissima, da qui il suo soprannome “freccia di Caltignaga”. Come riportano i colleghi di Prima Novara, la sua caratteristica principale era la corsa sulla fascia destra e il cross dal fondo per la testa del centravanti di turno. Smessa la carriera, diventa allenatore nella “sua” Caltignaga e continua ad insegnare calcio ai ragazzini della provincia. Persona affabile e di gran cuore, aveva lasciato un grande vuoto nell’ambiente azzurro.

