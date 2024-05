Marito e moglie ultraottantenni si tolgono la vita insieme. Un gesto inspiegabile: i due erano in salute e l’uomo era andato a fare la spesa poche ore prima della tragedia.

Marito e moglie ultraottantenni si tolgono la vita insieme

Non hanno lasciato nessuna spiegazione se non un’indicazione: “Vogliamo essere cremati”. Sono queste le ultime parole, scritte su carta, della coppia di ottantenni che l’altro pomeriggio ha deciso di farla finita. E’ accaduto a Carmagnola, nel Torinese. Come riporta Prima Torino, lui si chiamava Bernardo Casalis e aveva aveva 84 anni, lei era Camilla Augusta Ferrero, e ne aveva 86.

Una vita insieme e una decisione estrema: farla finita con una corda al collo, in un ultimo abbraccio, verso il vuoto del cortile di casa.

Sconcerto in paese

Li hanno trovati così, legati insieme, a Borgo San Bernardo di Carmagnola dove marito e moglie vivevano e dove adesso c’è una comunità sconvolta che non si dà pace, così come non si capacitano i parenti della coppia. Ma nessuna spiegazione logica, per il momento, riesce a dare un senso a questa morte: i coniugi erano in salute e proprio Bernardo ieri mattina era andato a fare la spesa.

L’intervento dei soccorritori

Pochi minuti dopo il gesto estremo, un vicino di casa ha visto i corpi ormai senza vita della coppia ha dato l’allarme. L’arrivo dei soccorsi e delle pattuglie dei carabinieri è stato immediato, ma non c’era già più nulla da fare. Il medico legale non ha potuto fare altro che stabilire il decesso.

