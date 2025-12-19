Masserano, un’auto abbatte le sbarre del passaggio a livello. I rottami sono finiti sui binari, interrotto il transito ferroviario.

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 19 dicembre, un incidente ha causato disagi lungo la linea ferroviaria nel territorio comunale di Masserano. Un’autovettura, per cause ancora in fase di accertamento, ha infatti urtato e abbattuto una delle sbarre di un passaggio a livello.

A seguito dell’impatto, la sbarra è finita sui binari, andando a ostacolare il transito di un treno in viaggio sulla tratta da Biella verso Novara. Il convoglio ha riportato un urto, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi e la momentanea interruzione della circolazione ferroviaria.

In azione i vigili del fuoco di Biella

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di biella, i sanitari del 118 e i carabinieri per i rilievi e la gestione della situazione. Il conducente dell’auto è riuscito a uscire autonomamente dal veicolo ed è stato sottoposto a controlli sanitari, mentre tutti i passeggeri a bordo del treno sono risultati in buone condizioni.

Una volta ripristinate le condizioni di sicurezza e completate le verifiche necessarie, il treno ha potuto riprendere regolarmente la corsa verso la propria destinazione.

