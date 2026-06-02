Un uomo di 85 anni ha perso la vita nella mattinata di ieri, lunedì 1 giugno, a Ciconio, nel Canavese, dopo un’uscita di strada avvenuta lungo la provinciale 51. Pochi minuti più tardi, mentre erano ancora in corso i soccorsi, una pattuglia dei carabinieri diretta sul luogo del primo incidente è rimasta coinvolta in un secondo schianto che ha provocato altre tre persone ferite.

Auto fuori strada sulla provinciale

L’allarme è scattato poco dopo le 8.30 alle porte del paese. Una Opel Agila con a bordo due anziani coniugi residenti a Ciconio è terminata fuori carreggiata. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, i vigili del fuoco di Rivarolo e Ivrea e l’elisoccorso, atterrato vicino all’area dell’incidente.

Per il conducente, pensionato di 85 anni, i sanitari non hanno potuto fare nulla. La moglie, 83 anni, è stata stabilizzata e trasferita in ambulanza all’ospedale di Ivrea. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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Secondo schianto durante i soccorsi

Mentre la provinciale restava chiusa per consentire rilievi e operazioni di emergenza, un’altra collisione si è verificata poco prima delle 9 all’incrocio tra via Oddonino e la strada per Agliè. Coinvolta una pattuglia della compagnia carabinieri di Rivarolo Canavese, impegnata a raggiungere il teatro del primo incidente.

La vettura dell’Arma si è scontrata con una Fiat 500 X guidata da una donna di 44 anni residente a Feletto. Anche in questo caso sono intervenuti vigili del fuoco, Croce rossa italiana, polizia di Stato e personale sanitario.

Tre feriti e traffico in tilt

La conducente della Fiat è stata accompagnata all’ospedale di Ivrea, mentre i due militari presenti sull’auto di servizio sono stati trasportati al pronto soccorso di Cuorgnè per accertamenti e cure.

La mattinata ha impegnato a lungo il sistema dei soccorsi del Canavese. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Ciconio, F. Ferrarese. I due episodi, avvenuti a pochi minuti di distanza, hanno provocato forti disagi alla circolazione e profonda impressione in paese.

Foto redazione

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