Maxi incendio nel negozio di videocassette: nube nera sopra Casale. VIDEO

Paura nella serata di ieri, giovedì 21 maggio, a Casale Monferrato, dove dalle 19.45 i vigili del fuoco sono stati impegnati in un vasto intervento per un incendio sviluppatosi in un negozio di noleggio videocassette tra via Lanza e via dei Grani. In pochi minuti una densa colonna di fumo nero ha coperto parte della zona, attirando residenti e passanti.

Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per ore con il supporto di carabinieri, polizia e polizia locale. Le fiamme hanno interessato anche il tetto dell’edificio confinante, aumentando la preoccupazione per la sicurezza delle abitazioni vicine e per il rischio di ulteriori propagazioni.

Scatta l’allerta sanitaria

La Regione Piemonte, attraverso l’assessore Federico Riboldi, ha diffuso indicazioni alla popolazione dopo le valutazioni dei tecnici dell’emergenza-urgenza 118 di Azienda Zero Piemonte. Ai cittadini è stato raccomandato di tenere chiuse le finestre e di evitare soste nelle aree vicine al rogo. Qui il video postato da Riboldi.

Il materiale custodito nel negozio, composto in gran parte da supporti plastici, ha generato fumi considerati potenzialmente tossici. Tra i sintomi indicati dalle autorità sanitarie figurano nausea, bruciore agli occhi, mal di testa e difficoltà respiratorie. In caso di problemi è stato chiesto di contattare immediatamente il 118.

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Il Comune monitora la situazione

Il sindaco Emanuele Capra e il vicesindaco Luca Novelli hanno seguito direttamente l’evolversi dell’emergenza insieme alle squadre operative presenti sul posto. L’amministrazione comunale ha confermato che la situazione è sotto controllo, pur mantenendo alta l’attenzione sulle conseguenze dell’incendio.

Il Comune sta inoltre verificando la necessità di predisporre eventuali sistemazioni temporanee per alcune famiglie residenti nelle vicinanze. L’obiettivo resta limitare i danni e garantire la sicurezza delle persone coinvolte nell’area interessata dal rogo.

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