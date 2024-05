Modella, influencer e mamma di trent’anni ricoverata in condizioni gravissime. La giovane donna è in prognosi riservata all’ospedale di Novara.

E’ ricoverata in condizioni gravissime una donna di soli trent’anni che vive a Chiavazza, frazione di Biella. Si tratta di Soukaina El Basri, portata all’ospedale giovedì dopo una caduta in casa. A chiamare i soccorsi è stato il compagno, che ha confermato la dinamica della caduta. Con loro vivono anche due bambine.

Come riportano i colleghi de La Provincia di Biella, la giovane donna è stata accompagnata all’ospedale degli Infermi di Ponderano dopo la caduta in casa. Stando alle informazuoni finora disponibili, la donna lamentava un forte dolore ma era cosciente.

L’improvviso peggioramento

Ma poco dopo sarebbe improvvisamente peggiorata a causa di un’emorragia interna, tanto da indurre i sanitari a disporre un trasferimento d’urgenza all’ospedale Maggiore di Novara, dove tuttora si trova ricoverata in rianimazione. La prognosi è riservata.

Sul caso però c’è qualche elemento che non torna, tant’è che la procura avrebbe aperto un’inchiesta per far luce sull’accaduto.

