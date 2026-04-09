Il mondo granata in lutto per Ismael, morto sulla moto del papà. Il ragazzino era una promessa del calcio e aveva solo 8 anni.

Il mondo granata in lutto per Ismael, morto sulla moto del papà

Un viaggio nel giorno di Pasqua si era trasformato in tragedia sull’autostrada A21, nel tratto compreso tra i caselli di Felizzano e Asti Est, in direzione Torino. A perdere la vita era stato Ismael Pistis, bambino di soli 8 anni, coinvolto in un drammatico incidente mentre si trovava a bordo della moto guidata dal padre.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, il mezzo a due ruote sarebbe stato tamponato da un’autovettura. L’impatto si è rivelato fatale per il piccolo, morto sul colpo. Il padre, invece, ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato all’ospedale di Asti, dove è stato ricoverato in stato di choc.

La madre seguiva marito e figlio sull’auto

Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia Stradale di San Michele, chiamata a chiarire con esattezza le cause e le responsabilità dello scontro. A rendere ancora più straziante la vicenda è la presenza della madre del bambino, che seguiva in auto la moto con a bordo il marito e il figlio e ha assistito alla scena.

Il lutto nel mondo del calcio

Ismael era conosciuto anche nel mondo dello sport: faceva parte del settore giovanile del Torino Football Club, nella categoria Under 8. La società granata ha espresso il proprio dolore con un messaggio ufficiale, ricordandolo come un bambino sempre sorridente, capace di portare gioia e spensieratezza a compagni e allenatori.

In segno di lutto, sabato, in occasione della partita tra Torino e Verona, i giocatori scenderanno in campo con il lutto al braccio e prima del fischio d’inizio sarà osservato un minuto di silenzio. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati anche dal mondo del calcio, tra cui quello della Juventus, che sui social ha voluto manifestare la propria vicinanza alla famiglia del piccolo Ismael, sottolineando il dolore per una perdita così prematura.

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