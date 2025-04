Morta per una emorragia bimba di appena 5 anni. Inutile il trasporto in elicottero e il ricovero all’ospedale “Regina Margherita”.

Tragedia per un famiglia che vive in val di Susa: una bimba di appena 5 anni è morta a seguito di una emorragia contro la quale il personale sanitario non ha potuto fare nulla. E’ accaduto l’altra sera.

Come riportano i colleghi di Prima Torino, la piccola ha cominciato a stare male mentre si trovava a casa con i genitori a Caprie, vomitando sangue. Subito è stato allertato il 118, ed è scattato l’intervento di soccorso. La bimba è stata stabilizzata e portata con l’elisoccorso al “Regina Margherita” di Torino. Ma la piccola era già in arresto cardiaco. Vani i tentativi per rianimarla: è morta dopo poco.

Probabile l’apertura di una inchiesta

Molto probabilmente sul caso sarà formalmente aperta un’inchiesta per chiarire le cause del decesso e capire se ci sono responsabilità. La bimba nei giorni scorsi scorsi era stata operata alle tonsille in un’ospedale in Francia. Ma il decorso sembrava normale. Da capire dunque se la drammatica crisi dell’altra sera può essere stata conseguenza dell’intervento, o se si tratta di altro.

Intanto la piccola comunità di Caprie, sconvolta dal dramma, ha sospeso tutti gli eventi previsti per questi giorni. Così come è rimasta chiusa la scuola materna “Carlo Collodi” frequentata dalla bambina.

