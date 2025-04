Morto il pensionato di quasi 100 anni finito nel canale. Dramma nel Vercellese, l’uomo era uscito di strada con il suo scooter a tre ruote.

Morto il pensionato di quasi 100 anni finito nel canale

Avrebbe compiuto 100 anni tra un paio di settimane, ma non ce l’ha fatta. E’ morto l’altro giorno il pensionato di Stroppiana, centro della pianuta vercellese, che a fine marzo era finito con un suo mezzo dentro un canale che corre lungo la strada. L’uomo era alla guida di uno scooter a tre ruote (non un quadriciclo come si era detto in un primo momento, ma alla fine poco importa). Appassionato di pesca, gli piaceva andare a vedere il canale. Ma quel giorno qualcosa è andato storto: sembra che si sia sporto troppo avvicinandosi alla sponda, e infine cadendo nel corso d’acqua.

L’anziano era stato soccorso e portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Alessandria, dove era arrivato con un codice rosso. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco per verificare la messa in sicurezza della zona.

Il decesso in ospedale

Nonostante gli sforzi dei sanitari, il pensionato ha cessato di vivere in ospedale ad Alessandria. L’uomo era un camionista in pensione.

