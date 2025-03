Finisce nel canale con il suo quadriciclo: gravissimo un pensionato. L’uomo ha più 90 anni, si è avvicinato troppo alla sponda del corso d’acqua.

Finisce nel canale con il suo quadriciclo: gravissimo un pensionato

Un uomo con più di 90 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere finito con il suo veicolo in un canale. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, venerdì 28 marzo, a Stroppiana, nel Vercellese.

Come riportano i colleghi di Prima Vercelli, l’uomo viaggiava su un quadriciclo, un mezzo spesso utilizzato da chi ha problemi di deambulazione. Appassionato di pesca, gli piaceva andare a vedere il canale. Ma ieri qualcosa è andato storto: sembra che si sia sporto troppo avvicinandosi alla sponda, e infine cadendo nel corso d’acqua.

Intervenuto l’elisoccorso

L’allarme è stato lanciato da altre persone che si trovavano in zona. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e delle forze dell’ordine. E’ intervenuto l’elisoccorso che, secondo le prime informazioni, l’ha portato in codice rosso all’ospedale di Alessandria. Al lavoro anche i vigili del fuoco. L’incidente è accaduto tra via Roma e strada vicinale Vecchia Caresana.

Ora tutto il paese si augura che il pensionato possa superare questo trauma.

Foto d’archivio

