Morto nell’incendio boschivo: il corpo scoperto dai vigili del fuoco. Forse il pensionato stava tentato di opporsi alle fiamme.

Morto nell’incendio boschivo: il corpo scoperto dai vigili del fuoco

Tragedia nel pomeriggio di ieri, sabato 28 marzo, nella zona di borgata Rumiana, sulle alture di San Bartolomeo di Chiusa Pesio, dove un anziano ha perso la vita in seguito a un incendio boschivo.

La vittima è Paolo Daziano, 86 anni. L’allarme è stato lanciato intorno alle 15:30 per un rogo divampato in un’area verde. Durante le operazioni di spegnimento, i soccorritori hanno rinvenuto il corpo dell’uomo, ormai senza vita.

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Forse l’uomo tentava di arginare le fiamme

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco provenienti da Cuneo e Morozzo, insieme ai carabinieri e ai tecnici del Soccorso alpino, impegnati nella messa in sicurezza e nella bonifica dell’area interessata dalle fiamme.

Secondo le prime ricostruzioni, l’86enne si trovava sul suo terreno intento a svolgere lavori di pulizia quando sarebbe scoppiato l’incendio. Restano ancora da chiarire le cause dell’accaduto: tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è anche quella di un possibile malore che potrebbe aver fatto perdere l’equilibrio all’uomo, facendolo cadere tra le fiamme. Ma non è escluso che la sua intenzione fosse quella di opporsi alle fiamme, venendone invece travolto.

La notizia ha rapidamente fatto il giro della comunità locale, lasciando sgomento e profondo cordoglio tra i residenti.

Foto d’archivio

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