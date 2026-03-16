Muore nell’incendio dell’abitazione, colpa della stufetta. Ricostruita la dinamica della tragedia di Alice Castello. La vittima aveva 75 anni.

Muore nell’incendio dell’abitazione, colpa della stufetta

Molto probabilmente è cominciato tutto con una scintilla che dalla stufetta a legna è finita sul divano. E’ questa la causa dell’incendio scoppiato nel pomeriggio di sabato ad Alice Castello, che ha provocato la morte di un uomo di 75 anni. La vittima è Franco Dell’Aprovitola, rimasto intossicato dal fumo e intrappolato tra le fiamme divampate all’interno della sua abitazione.

Il rogo si è sviluppato poco dopo le 16 in un alloggio. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona che hanno notato il fumo uscire dall’abitazione. In breve tempo sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco partite dal distaccamento di Livorno Ferraris e dal comando provinciale di Vercelli.

L’intervento dei vigili del fuoco

Quando i soccorritori sono riusciti a entrare nell’alloggio, i locali erano già saturi di fumo. Durante le operazioni di spegnimento è stato trovato il corpo dell’anziano, ormai privo di vita. I sanitari del 118, giunti poco dopo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero diffuse molto velocemente all’interno della stanza. Le finestre dell’abitazione erano chiuse e questo potrebbe aver contribuito a riempire in poco tempo gli ambienti di fumo, impedendo all’uomo di uscire.

Si farà l’autopsia

Per chiarire con precisione le cause della morte verrà disposta l’autopsia sul corpo della vittima da parte della procura di Vercelli, che segue l’inchiesta. Dopo l’incendio l’immobile è stato dichiarato inagibile. Franco Dell’Aprovitola lascia i figli Simone e Valentina.

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