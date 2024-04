Morto lo sciatore 16enne colto da infarto sulle piste di Sestriere. I familiari hanno dato il consenso al trapianto degli organi.

Morto lo sciatore 16enne colto da infarto sulle piste di Sestriere

Nella giornata di ieri, venerdì 5 aprile, verso l’ora di cena, alle Molinette di Torino si è spento per sempre il ragazzo belga di 16 anni, trovato il giorno precedente riverso nella neve dai familiari che stavano sciando con lui sulle piste della Vialattea lungo le pendici del monte Fraiteve, tra Sansicario e Sestriere, in provincia di Torino.

Il ragazzo era stato vittima di una caduta, e di un successivo prolungato arresto cardiaco. Difficile dire se l’arresto è stato causa o conseguenza dell’incidente. Fatto sta che è stato traportato all’ospedale Molinette di Torino, dove era arrivato in condizioni gravissime.

Donati gli organi

Come riportano i colleghi di Prima Torino, i medici del nosocomio hanno fatto di tutto per salvarlo ma l’arresto cardiaco prolungato iniziato con la caduta appena in fuoripista, gli è stato fatale. La circolazione extracorporea non è bastata per far migliorare le sue condizioni di salute. E alla fine ci si è dovuto arrendere.

I familiari hanno già dato il consenso al trapianto degli organi. Il ragazzo potrà aiutare qualcuno che ha bisogno.

