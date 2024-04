Sciatore 16enne cade sulle piste di Sestriere: è gravissimo alle Molinette. Drammatico incidente sulla neve, il ragazzo ha avuto un lungo arresto cardiaco.

Sciatore 16enne cade sulle piste di Sestriere: è gravissimo alle Molinette

Per lunghissimi minuti gli si è fermato il cuore, e adesso è vivo grazie a un’apparecchiatura che gli garantisce artificialmente la circolazione del sangue. Drammatico incidente nella mattinata di ieri, giovedì 4 aprile, sulle piste in una zona tra Cesana Torinese e Sestriere. In condizioni gravissime un ragazzo belga di 16 anni.

Stava sciando sulle piste quando improvvisamente, affrontando un avallamento, ha perso l’equilibrio ed è caduto rovinosamente. Il ragazzo è uscito di pista, sbattendo violentemente sul suolo.

L’intervento dei soccorritori

Subito raggiunto dai soccorritori, il 16enne è apparso in arresto cardiaco. E’ stato quindi sottoposto a rianimazione, e intanto si chiamava l’elicottero di soccorso. Il giovane sciatore è quindi stato caricato sul velivolo e portato d’urgenza all’ospedale Molinette di Torino, dove è arrivato al pronto soccorco con codice rosso.

Adesso, come accennato, è tenuto in vita grazie alla circolazione di sangue extracorporea, visto che l’arresto cardiaco è stato molto prolungato.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Susa per i rilievi di prassi.

