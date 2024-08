Motociclista 35enne muore dopo lo scontro con un’auto. Tragedia nel centro di Vercelli, il giovane cantauro ha cessato di vivere in ospedale.

Motociclista 35enne muore dopo lo scontro con un’auto

Un giovane vercellese, classe 1989, è morto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 31 luglio, a seguito delle ferite riportate in un incidente avvenuto in città. Il 35enne stava viaggiando con la propria motocicletta e si è scontrato con una Opel, finendo rovinosamente a terra. Si chiamava Gian Luca Lombardi.

Più precisamente, come riportano i colleghi di Prima Vercelli, l’incidente è avvenuto all’intersezione con via Marco Polo. La motocicletta era in marcia su Viale Rimembranza, nella corsia che porta alla fine in piazza Solferino. La vettura, una Opel, proveniva da via Marco Polo e aveva appena attraversato il viale.

La dinamica precisa è in comunque corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Il trasporto all’ospedale

Sul posto si sono portati gli operatori del 118 e agenti della polizia locale. Il giovane centauro è risultato subito in condizioni gravissime ed è stato portato all’ospedale, dove è arrivato con codice rosso. Nonostante gli sforzi dei medici, ha cessato di vivere poco dopo.

Gian Luca Lombardi era una persona molto conosciuta in città: era infatti uno dei titolari del Bijoux Café che si affaccia su corso Libertà.

