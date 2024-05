Motociclista morto in uno scontro tra Borgomanero e Gozzano. Il centauro ha impattato contro un’auto: i soccorritori non hanno potuto fare nulla.

Motociclista morto in uno scontro tra Borgomanero e Gozzano

Tragedia sulla strada tra Borgomero e Gozzano. Uuna persona è morta nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 12 maggio, sulla statale del lago d’Orta.

Si è trattato di uno scontro tra auto e moto, la cui dinamica al momento non è ancora stata resa nota. Il centauro ha avuto la peggio: sbalzato dalla sella, ha riportato traumi mortali. Si tratterebbe di un uomo sulla sessantina.

Inutile l’intervento dei soccorritori

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 ma non c’è stato nulla da fare. Gli operatori sanitari hanno tentato di rianimare il malcapitato, ma alla fine si è solo potuto constatare l’avvenuto decesso. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per definire la dinamica dell’episodio.

Foto d’archivio

