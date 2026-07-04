Motociclista morto in strada, il corpo scoperto da un automobilista di passaggio

Tragico incidente stradale prima dell’alba di ieri, venerdì 3 luglio, a Mottalciata, nel Biellese orientale. Un automobilista di passaggio ha notato il corpo senza vita di un motociclista lungo la strada provinciale 232, nel tratto che collega il paese alla Cossato-Vallemosso. La vittima è Giuseppe Guarnero, 51 anni, residente a Quaregna. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare: il personale sanitario ha potuto soltanto accertarne il decesso. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 6, quando il passante ha notato la moto e il corpo ai margini della carreggiata.

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Indagini sulla dinamica

I primi rilievi effettuati dai carabinieri indicano che nell’incidente non risultano coinvolti altri veicoli. L’ipotesi principale è quella di una perdita di controllo della moto, che avrebbe provocato l’uscita di strada con conseguenze fatali per il centauro.

Gli investigatori stanno ricostruendo l’esatta sequenza dei fatti e cercano di stabilire anche l’orario in cui si è verificato l’incidente. In quel tratto la strada è un rettilineo, per cui si ipotizza che all’origine della tragedia vi sia un colpo di sonno o un malore. La provinciale è rimasta chiusa per consentire i rilievi e la rimozione del mezzo.

Dolore nel Biellese

La notizia della morte di Giuseppe Guarnero ha rapidamente raggiunto Quaregna e il Biellese, suscitando profondo cordoglio tra quanti lo conoscevano. La vittima aveva 51 anni, viveva con la madre e di professione era camionista. Lo riporta La Provincia di Biella.

Foto d’archivio

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