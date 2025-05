Muore a 14 anni dopo una serata con amici: fatale un mix di farmaci. Il ragazzo era a casa dei nonni per qualche giorno di vacanza. Il giallo delle ricerche online.

Muore a 14 anni dopo una serata con amici: fatale un mix di farmaci

Era morto a soli 14 anni, trovato senza vita dai nonni la mattina del 2 maggio, dopo una serata trascorsa con amici. A una settimana dalla tragedia che ha portato via Lorenzo Notario e sconvolto la comunità di Settimo Torinese, iniziano a emergere i primi risultati dell’autopsia ordinata dalla procura di Ivrea.

Secondo quanto trapelato, la causa del decesso sarebbe un’insufficienza respiratoria riconducibile a una intossicazione da farmaci.

Quella strana ricerca sul cellulare

Un dato che, se confermato, aggiunge tasselli importanti ma lascia aperti molti interrogativi. A destare particolare attenzione è un dettaglio emerso dalle analisi sul cellulare del giovane: l’ultima ricerca online effettuata dal ragazzo avrebbe riguardato proprio le controindicazioni dell’assunzione combinata di alcol e psicofarmaci. Lo riportano i colleghi di Prima Settimo.

Un elemento inquietante, che sembra collegarsi all’ipotesi già avanzata nei giorni scorsi di un mix potenzialmente letale ingerito nelle ore precedenti al malore. Tuttavia, non è ancora chiaro quali farmaci siano stati assunti, come Lorenzo ne sia venuto in possesso e soprattutto perché abbia deciso di assumerli.

La disperazione dei genitori

Mentre si attende ancora che venga fissata la data del funerale, la famiglia chiede giustizia e chiarezza. I genitori Federica e Vincenzo, sulle colonne della Nuova Periferia di Settimo, hanno ribadito: «Vogliamo capire cosa è successo. Lorenzo era un ragazzo buono, seguito. Non si può morire così a 14 anni».

Le indagini della polizia e dei carabinieri proseguono per ricostruire con esattezza le ultime ore di vita del ragazzo. Come accennato, si parla di una serata con amici, ma su questi momenti occorrerà vederci chiaro.

