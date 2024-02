Muore a soli 39 anni: il dolore di un’intera comunità. Il funerale di Fabio Galia sarà celebrato mercoledì mattina a Biella.

Muore a soli 39 anni: il dolore di un’intera comunità

Viene celebrato domani, mercoledì 14 febbraio, il funerale di Fabio Galia, che se n’è andato a soli 39 anni. Il giovane uomo era ammalato, e ha combattuto assieme ai medici e agli infermieri del reparto di oncologia dell’ospedale di Ponderano: ma alla fine la malattia ha avuto il sopravvento.

Fabio ha lasciato la moglie Jessica con i genitori, Teresa e Gaspare, la mamma e il papà, le sorelle, gli zii e i cugini.

Il funerale mercoledì mattina

Come riportano i colleghi di Prima Biella, la famiglia ha voluto ringraziare tutto il personale del reparto di oncologia dell’ospedale di Ponderano, in particolar modo il dottor Romolo Marasco, per le amorevoli cure prestate.

Il rosario sarà recitato nel pomeriggio di oggi, martedì 13 febbraio, alle 18, nella chiesa parrocchiale del Villaggio Lamarmora di Biella. Sempre qui avranno luogo i funerali domani mattina a partire dalle 10.30.