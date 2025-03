Muore a soli 42 anni tra le braccia del padre. Sconcerto per un giovane uomo la cui famiglia aveva gestito un’agenzia assicurativa.

Ha smesso di battere a soli 42 anni il cuore di Carlo Casanova, giovane uomo molto conosciuto a Biella e dintorni. Nonostante la tragedia sia avvenuta a Venezia, la notizia ha infatti sconvolto il Biellese, dove Carlo era cresciuto e aveva vissuto fino a pochi anni fa insieme alla famiglia, altrettanto nota. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

Il papà Armando era un apprezzato assicuratore di Biella, gestiva un’agenzia all’angolo tra via Losana e via Mazzini insieme ad Andrea Pella. È stato proprio Armando a sentire il figlio chiedere aiuto dalla sua stanza.

Il dramma di un padre

L’uomo si è precipitato da lui e lo ha trovato esanime. Lo ha soccorso e ha chiamato il 118, ma purtroppo non c’è stato niente da fare: Carlo è spirato tra le sue braccia a causa di un arresto cardiaco. La tragedia risale a circa due settimane fa, è successo intorno alle 5 del mattino al Lido di Venezia dove Carlo Casanova, che in passato aveva lavorato come broker assicurativo seguendo le orme paterne, viveva insieme ai genitori.

Dopo una vita a Biella, la famiglia si era trasferita da qualche anno a Venezia, città natale della madre, Flavia Castagna. Lei e Armando si erano conosciuti lì ai tempi dell’università. Si erano sposati, erano divenuti genitori di Carlo ed erano tornati a vivere a Biella, dove avevano avviato l’agenzia. Poi, sei o sette anni fa, la decisione di coronare un sogno e trasferirsi in laguna, dove li aveva seguiti anche il figlio.

