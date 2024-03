Muore dopo un pestaggio, si indaga per omicidio. Investigatori al lavoro a seguito del decesso di un uomo di 54 anni.

Massimo riserbo da parte degli inquirenti per la tragica morte di Costel Miron, 54 anni, residente nei pressi della chiesa parrocchiale di Villareggia, un centro tra la pianura vercellese e la provincia di Torino. Secondo le prime indiscrezioni, l’uomo sarebbe morto per le lesioni subite durante un violento pestaggio avvenuto pochi giorni fa.

Come riportano i colleghi di Prima Chivasso, a lanciare l’allarme sarebbe stata la sorella. In questi giorni i carabinieri della compagnia di Chivasso, coordinati dalla procura della Repubblica di Ivrea avrebbero già sentito alcune persone nel tentativo di chiarire la dinamica di quanto avvenuto.

Dell’uomo si sa che viveva saltuariamente a Villareggia. Resta ancora da capire dove sia avvenuto il pestaggio. L’ipotesi di reato potrebbe essere omicidio preterintenzionale.

Un paese sotto choc

La notizia ha fatto immediatamente il giro del paese che da giorni si interroga sull’accaduto anche perché, come detto, su quanto avvenuto è stato mantenuto il più ampio segreto. La morte di un uomo però è difficile da nascondere, soprattutto se avvenuta in circostanze tragiche quanto misteriose.

Sembra non aver ritrovato riscontro la notizia che il pestaggio sia avvenuto in un locale del paese, anche per questo è difficile per gli inquirenti trovare traccia di quanto accaduto: impossibile acquisire le immagini delle telecamere di sorveglianza dell’intero Canavese.