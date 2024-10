Muore improvvisamente Andrea Fogliano, colonna della Passione di Sordevolo. Grande tifoso del Torino calcio, l”uomo aveva solo 58 anni.

Sconcerto nel paese di Sordevolo e in tanti cittadini del Biellese per l’improvvisa scomparsa di Andrea Fogliano, che era tra le “colonne” della celebre Passione di Sordevolo, una delle più rinomate in assoluto. Come riporta Prima Biella, l’uomo era attore nella rappresentazione e attivo organizzatore del famoso “Mercatino degli angeli”, oltre che componente del direttivo dell’Associazione teatro popolare. Era anche membro del locale gruppo dell’Associazione nazionale alpini.

Era anche conosciuto per essere un grande appassionato di calcio, tifoso del Torino come si può facilmente vedere dal suo profilo social “Andrea Cuore Granata”. E’ mancato improvvisamente nella giornata di ieri, lunedì 14 ottobre.

Il funerale mercoledì

Andrea Fogliano lascia la madre Lucia, la sorella Laura con i figli Riccardo e Federico, zii, zie, cugini e altri parenti. Chi vorrà stringersi intorno ai familiari potrà farlo in occasioen della recita del rosario, che si terrà a Sordevolo nella chiesa parrocchiale oggi pomeriggio a partire dalle 18.30.

Il funerale sarà invece celebrato nella mattinata di domani, mercoledì 16 ottobre alle ore 10. Dopo la messa la salma proseguirà per il cimitero locale, dove Andrea riposerà.

