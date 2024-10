Valdilana piange Andrea, benzinaio appassionato di rally. E’ morto a soli 63 da una malattia aggressiva che lo ha stroncato in pochissimo tempo.

Grande appassionato di rally, una persona solare e dalla battuta pronta. Mancherà a tanti il sorriso di Andrea Carraro, che per anni ha frequentato il mondo delle corse da rally. Da alcuni anni gestiva il distributore di benzina a Valle Mosso, in località Falcero.

Una malattia molto aggressiva non gli ha lasciato scampo: in poco tempo l’ha portato via a 63 anni. Il funerale si celebra pomeriggio nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 ottobre, alle 15 a Brusnengo dove abitava.

Tanti ricordi tra la gente di Valdilana

La sua frequentazione dei rally come fotografo gli ha permesso di avere una conoscenza eccezionale del mondo delle corse. E sono tanti gli automobilisti di Valdilana e dintorni che andavano a rifornirsi alla sua stazione di servizio. Lascia tanti ricordi e tanti amici, oltre ai familiari.

