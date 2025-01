Muore in ospedale dopo una giornata di febbre: aveva 19 anni. Sconcerto in paese, la famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi.

Una giornata con la febbre alta, sempre più alta. Poi, visto che la situazione non migliorava, parte la chiamata del 118: c’è la corsa in ospedale, il ricovero, i tentativi dei medici. Ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Così si è spento a soli 19 anni Giuseppe Franzon, giovane di Settimo Torinese. E in questi giorni tutta la comunità è sotto choc per quanto accaduto.

Come riportano i colleghi di Prima Settimo, sono distrutti dal dolore papà Giorgio e mamma Anastasia, che raccontano: «Giuseppe era una ragazzo con una grande vitalità, non ha mai avuto problemi. Ha frequentato tutto il percorso scolastico a Settimo, le elementari alla Rocalli e poi le medie alla Nicoli. Era uno sportivo e per alcuni anni aveva anche giocato a calcio tra le fila della Pro Settimo Eureka».

Il funerale tra tantissimi amici

Il giorno del funerale la parrocchia di San Giuseppe Artigiano era davvero gremita di persone, tanti ragazzi, suoi amici e compagni di scuola. La famiglia di Giuseppe è originaria di Zapponeta, comune in provincia di Foggia, dove è molto conosciuta e dove aveva trascorso le recenti vacanze natalizie. Era quindi appena rientrato a Settimo con la famiglia, per riprendere la normale routine giornaliera

Come ultimo grande gesto di amore i genitori del ragazzo hanno dato il consenso all’espianto degli organi.

