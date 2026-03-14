Uomo di 75 anni muore nel rogo della sua abitazione. Tragedia ad Alice Castello: quando sono arrivati i vigili del fuoco, per il pensionato non c’era più niente da fare.

Uomo di 75 anni muore nel rogo della sua abitazione

Tragedia nel pomeriggio di oggi, sabato 14 marzo, ad Alice Castello, nel Vercellese, dove un uomo di 75 anni ha perso la vita nell’incendio divampato all’interno della sua abitazione. La vittima si chiamava Franco Dellaprovitola.

Le fiamme sono scoppiate intorno alle 16.15 in una casa situata in piazza Crosio. L’allarme è stato lanciato quando il rogo era purtroppo ormai ben sviluppato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati per ore nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’edificio.

Nulla da fare per il pensionato

All’interno dell’abitazione si trovava il pensionato, che purtroppo non è riuscito a mettersi in salvo. L’uomo è rimasto intrappolato tra le fiamme ed è morto carbonizzato durante l’incendio. Fortunatamente la moglie non era presente in casa al momento del rogo, circostanza che ha evitato conseguenze ancora più gravi. La coppia ha due figli, entrambi adulti e residenti altrove.

Una volta domate le fiamme, i soccorritori hanno potuto accedere all’abitazione, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita del 75enne. Restano ora da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio: gli accertamenti sono in corso per ricostruire l’origine del rogo.

Foto d’archivio

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