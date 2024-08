Pescatore muore dopo un pauroso volo di 40 metri. Il corpo dell’uomo ritrovato solo il mattino successivo all’incidente.

Pescatore muore dopo un pauroso volo di 40 metri

Era uscito nel pomeriggio di giovedì per andare a pescare. Aveva raggiunto il margine del bosco con il suo motorino e si era inoltrato lungo sentieri che conosceva benissimo. Ma alla sera non era ancora tornato a casa: da qui l’allarme dei familiari e l’inizio delle ricerche. Ma le operazioni di soccorso si sono conlcude nel modo peggiore possibile: il corpo del pescatore è stato trovato ormai senza vita.

La triste scoperta è stata fatta nella mattinata di ieri, venerdì 23 agosto. Vittima dell’infortunio è Alfredo Ferrari, 74 anni, residente a Falmenta, in valle Cannobina.

Le ricerche e il ritrovamento

Come detto, le ricerche dell’uomo erano partite già nella serata di giovedì, ma non avevano avuto esito nonostante si fosse trovato il motorino. Il mattino seguente si è notato nel bosco un pezzo della canna da pesca dell’uomo, nei pressi di un dirupo. Le squadre si sono calate due volte prima di scoprire il corpo: era precipitato per più di 40 metri, un volo che non gli aveva lasciato scampo.

Ancora da accertare se l’uomo sia scivolato o se invece avesse perso l’equilibrio a seguito di un malore.

