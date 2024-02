Muore travolto dal treno al passaggio a livello di Novara. Interrotta la circolazione lungo la linea ferroviaria Torino-Milano.

Muore travolto dal treno al passaggio a livello di Novara

Tragedia nella serata di ieri, mercoledì 31 gennaio, a Novara: un uomo è morto travolto dal treno lungo la linea Torino-Milano. E’ accaduto in via Marconi poco dopo le 19. Un uomo sulla trentina di origine nordafricana è stato travolto dal convoglio che stava viaggiando lungo sul binario.

Secondo i primi rilievi, come riferiscono anche i colleghi di Prima Novara, probabilmente non si è trattato di un gesto volontario, ma di una disgrazia. L’uomo voleva attraversare nonostante le sbarre abbassate, ma non si è reso conto di quanto fosse vicino il treno, ed è stato travolto appena ha messo piede sui binari.

Nulla da fare per lui

Nella zona dell’incidente sono arrivati gli operatori del soccorso e gli uomini della polizia frroviaria. Ma per il malcapitato non c’era nulla da fare, se non dichiararne l’avvenuto decesso. Polizia ferroviaria e cerabinieri hanno poi fatto i rilievi di prassi per cercare di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il traffico ferroviario sulla Torino-Milano è stato a lungo sospeso nel tratto tra Novara e Vercelli proprio per gli accertamenti in corso da parte dell’autorità giudiziaria.