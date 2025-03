Muore travolto dal treno vicino alla stazione. Ennesima tragedia sui binari, si tratta quasi certamente di un gesto volontario.

Muore travolto dal treno vicino alla stazione

Quello di ieri, martedì 25 marzo, è stato un pomeriggio di dolore e di caos sulla rete ferroviaria piemontese. Erano da poco trascorse le 14.30 quando un treno ha investito una persona non lontano dalla stazione di Moncalieri, lungo la linea che collega Torino Porta Nuova a Ventimiglia. La vittima è morta sul colpo, e in base ai primi accertamenti si saebbe trattato di un gesto volontario. Non sono ancora state rese note le generalità. Lo riportano i colleghi di Prima Torino.

Sul posto sono accarsi gli operatori del 118, assieme al personale della polizia ferroviaria: ma non c’è stato niente da fare.

LEGGI ANCHE: L’addio a Simone, morto sotto il treno a soli 47 anni

Treni nel caos

A investire il malcapitato è stato un convoglio che si stava dirigendo a Ventimiglia. La tragedia ha avuto un impatto notevole su tutta la circolazione ferroviaria della zona: i treni lungo le direttrici Torino-Savona e Torino-Genova sono stati bloccati o hanno subito pesanti ritardi. Il traffico ferroviario è rimasto paralizzato per oltre due ore, con ripercussioni su decine di convogli e migliaia di pendolari.

Solo dopo qualche ora la situazione ha iniziato a rientrare negli standard della normalità.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook