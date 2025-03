L’addio a Simone, morto sotto il treno a soli 47 anni. L’uomo era stato trovato senza vita vicino ai binari, una vicenda sulla quale si indaga ancora.

L’addio a Simone, morto sotto il treno a soli 47 anni

E’ stato celebrato nel pomeriggio di ieri, venerdì 7 marzo, il funerale di Simone Ruzza, il 47enne biellese che la mattina del 20 febbraio era stato trovato senza vita vicino ai binari del treno nei pressi della stazione di Rho. Le esequeie si sono tenute nella chiesa parrocchiale di Camburzano, centro del Biellese dove l’uomo viveva. Nel rispetto delle sue volontà, dopo la funzione religiosa Simone è stato accompagnato al tempio crematorio.

Come riporta La Provincia di Biella, il 47enne ha lasciato nel dolore la mamma Bruna, il papà Flaviano e le affezionate Tamara e Chiara. Chi lo conosceva lo ricorda come una persona di buon cuore, sempre disponibile a dare una mano agli altri, anche nel mondo del volontariato.

Il mistero sulla tragedia

Sulla scomparsa di Simone le indagini sono ancora in corso. Inizialmente si era pensato a un gesto volontario, ma in realtà potrebbe anche essere stato un momento di smarrimento a risultare fatale all’uomo. Era questa, per esempio, questa la versione di Cityrumors, un canale social.

«Simone doveva solo tornare a casa, in treno. Si è addormentato ed è accaduto tutto quello che non doveva succedere. Si è pensato ad un gesto volontario, ma troppi elementi contraddicevano questa ipotesi. E alla fine la spiegazione più semplice è apparsa anche la più verosimile. Simone giovedì sera è salito a bordo di un treno a Torino e, da lì, avrebbe dovuto prendere a Santhià la coincidenza per Biella e tornare a casa. Ma non è sceso a Santhià e ha continuato il viaggio. Alcune ore dopo, il suo corpo senza vita è stato trovato nella stazione di Rho, vicino ai binari della linea per Varese.

Simone si è probabilmente addormentato sul treno da Torino verso casa. Svegliatosi e sentendosi smarrito, è sceso a Rho. Mentre cercava un modo per tornare è stato urtato da un convoglio in transito. Ed è morto così, tra i binari, lontano da casa».

