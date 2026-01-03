Muore travolto da un treno alla stazione di Settimo: traffico ferroviario bloccato. Non ci sono dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario.

Muore travolto da un treno alla stazione di Settimo: traffico ferroviario bloccato

Un grave episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 3 gennaio, alla stazione ferroviaria di Settimo Torinese. Intorno alle 15 un uomo la cui età non è stata ancora resa nota, è stato travolto da un treno in transito. Da quanto è emerso dalla prime indagini, non pare ci siano dubbi sul fatto che purtroppo si sia trattato di un gesto volontario.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i sanitari di Azienda Zero con le ambulanze, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Presenti anche gli agenti della polizia ferroviaria, incaricati dei rilievi e delle indagini, e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di recupero della salma.

Bloccata la circolazione dei treni

A seguito dell’incidente la circolazione ferroviaria lungo il tratto interessato è stata sospesa, con pesanti ripercussioni sul traffico. Si sono avuti ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni dei convogli in transito, con disagi che si sono ovviamente estesi anche alle linee con coincidenze.

Per contenere i disservizi, Trenitalia ha attivato un servizio di autobus sostitutivi sulla linea Torino-Milano, in particolare tra Chivasso e Torino. È stata inoltre predisposta l’assistenza ai passeggeri a bordo del treno coinvolto, con il supporto del personale di Trenitalia e di Fs Security.

Foto d’archivio

