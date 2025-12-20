Treno investe una mandria sui binari: dieci mucche travolte. Sei animali sono morti sul colpo, altri due sono stati soppressi per le gravi ferite.

Treno investe una mandria sui binari: dieci mucche travolte

Intervento nel pomeriggio di ieri, venerdì 19 dicembre, nel comune di Candelo, dove un treno in transito ha investito una mandria di mucche che si trovava lungo la linea ferroviaria. A seguito dell’impatto sono stati coinvolti dieci animali: sei sono morti sul colpo, mentre altri due, rimasti gravemente feriti, sono stati successivamente soppressi. Due mucche risultavano invece ancora vive al momento dei soccorsi.

Da ricordare che sempre ieri si è registrato in zona un altro problema con i treni: a Masserano una vettura ha urtato le sbarre di un passaggio a livello, interrompendo la circolazione ferroviaria.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Biella. La zona interessata dall’incidente, caratterizzata da un’area particolarmente impervia, ha reso necessario l’intervento dei pompieri anche per consentire l’evacuazione in sicurezza delle 43 persone presenti a bordo del convoglio. Le operazioni si sono svolte senza conseguenze per i passeggeri.

La linea ferroviaria è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dell’area e la rimozione degli animali e del treno coinvolto. La circolazione resterà sospesa fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza lungo i binari. Sono in corso le verifiche per chiarire come la mandria sia riuscita ad accedere alla linea ferroviaria.

